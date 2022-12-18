تحويلات مرورية لتنفيذ مشروع رصف مسطح كوبري سمير غانم بالقاهرة الجديدة

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تعين الإدارة العامة لمرور القاهرة، الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور؛ تزامناً مع القيام بتنفيذ أعمال مشروع "رصف مسطح كوبري سمير غانم"، في الاتجاه القادم من مناطق الطريق الدائري اتجاه محور نجيب محفوظ الأمر الذي يستلزم الغلق الكلى للمسطح.

وتقرر أن يكون تنفيذ تلك الأعمال لمدة (54 ساعة فقط) ليلاً ونهاراً اعتباراً من الساعة 12 صباح يوم الأحد الموافق 18-12-2022 وحتى الساعة 6 صباح يوم الثلاثاء الموافق 20-12-2022.

وسيتم إجراء تحويلات مرورية بحيث يتم استكمال حركة المركبات بالطريق الدائري ثم الدخول يمينا بطريق السويس ثم الدخول يمينا من جانب الميراج مول واستكمالا بمحور مصطفى كامل ثم الدخول يمينا وصولا بمحور نجيب محفوظ.

ومن جهتها، تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.