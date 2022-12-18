 بابا الفاتيكان: استقالتي جاهزة في حال تعرضي لعارض طبي طارئ - بوابة الشروق
الأحد 18 ديسمبر 2022 3:26 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما تقييمك لتنظيم قطر لبطولة كأس العالم الحالية؟


النتـائـج تصويت

بابا الفاتيكان: استقالتي جاهزة في حال تعرضي لعارض طبي طارئ

البابا فرانسيس
البابا فرانسيس
روما (د ب أ)
نشر في: الأحد 18 ديسمبر 2022 - 3:10 م | آخر تحديث: الأحد 18 ديسمبر 2022 - 3:10 م

ذكر بابا الفاتيكان، فرانسيس أنه وقع بالفعل على استقالته، في حال لم يعد قادرا على الاستمرار في المنصب بسبب حالة طبية طارئة.

وقال البابا (86 عاما)، في مقابلة مع صحيفة "إيه.بي.سي" الإسبانية اليوم الأحد "لقد وقعت بالفعل على استقالتي".

وفعل البابا ذلك عندما كان تارسيسيو بيرتون، وزيرا لخارجية الفاتيكان وأوضح له أن ذلك في حالة عدم تمكنه من أداء مهامه لأسباب طبية، طبقا لما أوضحه رئيس الكنيسة الكاثوليكية.

ولا تزال تظهر على السطح شائعات بشأن استقالة فرانسيس. وكان البابا الأرجنتيني الجنسية قد قال في نهاية يوليو الماضي، خلال رحلة عودته من زيارة إلى كندا "البابا مفتوح. إنه خيار طبيعي للغاية".

وقبل ذلك، قال في مقابلة أنه في حال استقالته المحتملة، يرغب في البقاء في روما، لكن ليس في الفاتيكان، وفي هذه الحالة سيكون "أسقف روما الفخري".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك