أعلن قصر السينما بجاردن سيتي، برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، عن عرض مجموعة من الأفلام الروائية والوثائقية القصيرة المتميزة، التي شاركت مؤخرا في الدورة الثانية للمهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون، برئاسة الكاتب الصحفي صفوت يوسف، وذلك ضمن عروض "أسبوع الفيلم"، الذي ينظمه القصر.

ويعرض يوم 20 ديسمبر الجاري بقصر السينما ضمن "أسبوع الفيلم"، الفيلم الوثائقي القصير"رحلة العقباوي"، وهو من الأفلام المتيزة التي حظت بالمشاركة في العديد المهرجانات السينمائية العربية والدولية، وحصل مؤخرا على الجائزة الذهبية من المهرجان الدولي للفيلم الوثائقي والروائي القصير في دورته الثامنة التي أقيمت في مدينة "مدنين" بتونس الشهر الماضي.

كما حصل على العديد من الجوائز،كان أبرزها جائزة الدكتور رمسيس مرزوق كأفضل فيلم وثائقي بالملتقى الثالث لأفلام المحاولة الذي يقيمه قصر السينما، كما حصل على جائزة أفضل فيلم وثائقي من مهرجان يوسف شاهين للأفلام الروائية والتسجيلية القصيرة.

وتدور أحداث الفيلم في مدة حوالي 14 دقيقة حول أسرة "محمد العقباوي"التي اتخذت من صيد الحيوانات البرية كالأفاعي والعقارب والأرانب والأبراص والضفادع مهنة لها، وقد تخصصت في هذه المهنة وباتت تزود الجامعات ومراكز الأبحاث العلمية بما تحتاجه من حيوانات برية أو منزلية كالفئران بأنواعها المختلفة.



