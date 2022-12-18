وفد من وكالة الطاقة الذرية يصل طهران لإجراء مفاوضات نووية جديدة

وصل وفد من الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى طهران اليوم الأحد.

وقال بهروز كمالوندي، المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية إن جدول أعمال فريق الوكالة الدولية المكون من خمسة أعضاء يتضمن مفاوضات جديدة مع المنظمة الإيرانية وممثلين عن وزارة الخارجية.

وذكر المتحدث، وفقا لوكالة تسنيم للأنباء، إنه يوجد هناك أمل واقعي في أن يتم توضيح الخلافات المتبقية مع الوكالة الذرية التابعة للأمم المتحدة وحلها في طهران.

وفي المفاوضات، تهتم الوكالة الدولية للطاقة الذرية أساسا بالتفسيرات المتعلقة بثلاثة مواقع في إيران عثر فيها على آثار لمواد نووية تشير إلى أنشطة سرية في الماضي.

ونفت طهران جميع الاتهامات في هذا الصدد، قائلة إن مشاريعها النووية سلمية وأن البلاد لا تسعى إلى برنامج سري للأسلحة.

من ناحية أخرى، أعلن رئيس الوكالة النووية الإيرانية محمد إسلامي أمس السبت أن قدرة تخصيب اليورانيوم في البلاد، أكبر من أي وقت مضى في تاريخ الصناعة النووية الإيرانية.

ووفقا لمراقبين في طهران، وصلت المفاوضات النووية بين إيران والغرب إلى طريق مسدود.

وحتى لو تم التوصل إلى اتفاق تقني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فلن يكون هناك انفراجة في النزاع النووي، والسبب في ذلك هو القمع الوحشي للاحتجاجات المناهضة للنظام ، والتي أدينت بأشد العبارات في الغرب وأدت أيضا إلى فرض عقوبات جديدة على الجمهورية الإسلامية.