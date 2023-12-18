تقدمت حملة المرشح الرئاسي فريد زهران بالتحية والشكر والتقدير إلى المواطنات والمواطنين المصريين في كل محافظات مصر الذين منحوها ثقتهم بالتصويت لصالح مرشحنا، مضيفة: "كما نتقدم بخالص الشكر للشركاء المحترمين وللقوى الديمقراطية الوطنية والسياسيين والحقوقيين الذين أعلنوا تأييدهم ودعمهم مما كان له أكبر الأثر في حشد التأييد لمرشحنا".



وأضافت الحملة في بيان لها اليوم: "نعتز بكم جميعا ونفخر بكل صوت حر حققناه فهو يساوي عشرات الأصوات عند المقارنة بفارق الإمكانيات والموارد مع الحملات المنافسة".



وتابعت: "انتهى الاستحقاق الانتخابي بكل السلبيات والإيجابيات وتبقى لنا الدروس الكثيرة المستفادة وما أكثرها، ونستكمل اليوم مسيرتنا ونضالنا ومسارنا الذي اخترناه عن وعي من أجل كل ما نؤمن به من قيم ومبادئ نسعى إلى تحقيقها عبر مسيرة طويلة مع شركائنا الحاليين والمستقبليين بكل الوسائل السلمية والديمقراطية لتحقيق دولة مدنية ديمقراطية حديثة، وسنسعى جاهدين لخلق تيار ديمقراطي يعبر عن آمال وطموحات الشعب المصري".



وزادت: "كان أحد مخرجات هذه الحملة هو برنامج رئاسي متكامل يسعى لتحويل الواقع إلى مستقبل أفضل لنا وللأجيال القادمة سنضعه بين يدي الرئيس المنتخب متمنين له التوفيق والسداد على أمل أن تستفيد منه الإدارة الجديدة".



وفاز الرئيس السيسي بولاية رئاسية جديدة، بعدما حصل على 89.6% من نسبة التصويت في الانتخابات التي أجريت مؤخرا، بواقع حصوله على 39 مليونا و702 ألف و451 صوتًا حسبما أعلن المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، في مؤتمر صحفي.



وحصل المرشح حازم عمر حصل على مليون و986 ألفا و352 صوتًا، بنسبة 4.5%، ثم المرشح فريد زهران على مليون و776 و952 صوتًا بنسبة 4%، في حين حصل المرشح عبدالسند يمامة على 822 ألفا و606 أصوات بنسبة 1.9%.