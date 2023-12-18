وصول سفينتي مساعدات كويتية وتركية إلى ميناء العريش

وصلت إلى غاطس ميناء العريش البحري بشمال سيناء سفينة مساعدات مشتركة من دولتي الكويت وتركيا، تحت شعار سفينة غزة.

وأكد مصدر في ميناء العريش البحري، أن السفينة القادمة من تركيا تحمل حوالي 1200 طن من المساعدات الإغاثية الضرورية لإغاثة الفلسطينيين، وذلك بمشاركة 30 جمعية خيرية كويتية وبالتعاون مع الهلال الأحمر التركي.

وتترقب السفينة تعليمات الرسو عند رصيف الميناء لتفريغها غدًا الثلاثاء، وتسليمها إلى الهلال الأحمر المصري؛ تمهيدا لنقل المساعدات إلى معبر رفح البري تباعا.

فيما أكد الدكتور خالد زايد رئيس الهلال الأحمر بشمال سيناء، أن وفد كويتي وصل إلى مدينة العريش بشمال سيناء لاستقبال المساعدات والاطلاع على خطوات نقل المساعدات، وتخزينها في مركز الخدمات اللوجستية بالتنسيق مع الهلال الأحمر المصري.

ووصل إلى ميناء العريش البحري 5 سفن منها 2 من تركيا تحملان مواد إغاثة، وسيارات إسعاف، ومستشفيات ميدانية، وسفينة من فرنسا تعمل كمستشفى طبي لعلاج المصابين الفلسطينيين، والرابعة سفينة إيطالية، وتعمل أيضا كمستشفى لعلاج المصابين الفلسطينيين، وسفينة من الإمارات تحمل مواد إغاثة متنوعة.