شركة يابانية تتراجع عن محاولة ثانية لإطلاق صاروخ يحمل أقمارا اصطناعية

قالت شركة يابانية ناشئة في مجال الفضاء إن محاولتها الثانية لإطلاق صاروخ يحمل أقمارا اصطناعية إلى المدار ألغيت بعد دقائق من الإقلاع اليوم الأربعاء، بعد تسعة أشهر من انتهاء محاولة الإطلاق الأولى للشركة بانفجار.

وانطلق صاروخ كايروس رقم 2 التابع لشركة "سبيس وان" من موقع في محافظة واكاياما الجبلية في وسط اليابان.

وقالت الشركة إنها ألغت الرحلة بعد أن خلصت إلى أنه من غير المرجح أن تكمل مهمتها.



وتهدف "سبيس وان" إلى أن تصبح أول شركة يابانية تضع قمرا صناعيا في المدار، على أمل تعزيز صناعة الفضاء اليابانية المتأخرة بصاروخ صغير للنقل الفضائي بأسعار معقولة.



وجاءت رحلة اليوم،التي تأجلت من يوم السبت بسبب الرياح القوية، بعد تسعة أشهر من رحلة أولى فاشلة في مارس، عندما انفجر الصاروخ عمدا بعد خمس ثوان من الإقلاع.

كانت الرحلة تحمل قمرا اصطناعيا حكوميا يهدف إلى مراقبة إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ وغيرها من الأنشطة العسكرية.