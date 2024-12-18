116 مليون دولار لتعويض ضحايا اعتداءات جنسية في السجن الاتحادي بكاليفورنيا

من المقرر أن يدفع مكتب السجون الأمريكى ما يقرب من 116 مليون دولار لتسوية دعاوى قضائية في أعقاب تفشي الاعتداءات الجنسية في سجن للنساء في كاليفورنيا.

وبموجب تسويات تمت الموافقة عليها اليوم الثلاثاء، سوف تدفع وزارة العدل متوسط 1ر1 مليون دولار لكل من 103 نساء أقمن دعاوى قضائية منفصلة ضد مكتب السجون بسبب إساءة معاملتهن في السجن الاتحادي في مدينة دبلن بكاليفورنيا.

وتعقب التسوية تسوية أخرى في دعوى قضائية جماعية الأسبوع الماضي وافق فيها مكتب السجون على فتح بعض منشآته أمام مهمة مراقبة عينتها إحدى المحاكم واعترف علنا بتفشي الاعتداءات والعقوبات في سجن دبلن.

وقالت إيمي تشافيرا المدعية في القضية والسجينة السابقة في دبلن: "لقد صدر ضدنا حكم بالسجن، لم يصدر حكم بالاعتداء علينا وإساءة معاملتنا".

وأضافت تشافيرا: "آمل أن تساعد هذه التسوية الناجيات ، مثلي، فيما تبدأن التعافي، لكن الأموال لن تصلح الضرر الذي ألحقه بنا مكتب السجون، أو يحرر الناجيات اللاتي لذين ما زالن تعانين في السجن، أو يعيد الناجيات الذين تم ترحيلهن وفصلهن عن أسرهم".