عقد ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ، بالمخيم الشتوي بالعلا (شمال غرب ) المملكة، اليوم الأربعاء، اجتماعا مع رئيس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني بحثا خلاله الجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الأربعاء أن الطرفين استعرضا خلال اللقاء "أوجه العلاقات بين البلدين والسبل الكفيلة بتعزيزها، بالإضافة إلى بحث تطورات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة تجاهها بما يحقق الأمن والاستقرار".

من جانبه، أصدر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي بيانا أعلن فيه أن السوداني ومحمد بن سلمان بحثا "آخر تطورات الأوضاع في المنطقة، وأهمية الاتفاق على التنسيق المشترك بشأن تداعيات الأحداث في سوريا، وتكثيف الجهود لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية، وبما يسهم في تعزيز الأمن الإقليمي، واستقرار المنطقة بالكامل".

وأكد السوداني حرص العراق على وحدة الأراضي السورية وعدم التدخل في الشأن الداخلي السوري، واحترام الإرادة الحرّة للسوريين، وضمان مشاركة جميع مكونات الشعب السوري في إدارة البلاد".

وأوضح السوداني استعداد العراق للتعاون مع الأشقاء والأصدقاء في المنطقة، من أجل إرساء الأمن والاستقرار، وإبعاد المنطقة عن خطر الصراعات والحروب.

وتطرق اللقاء إلى الأوضاع المأساوية في غزّة، و"استمرار الكيان المحتل في عدوانه ضد الفلسطينيين"، وأهمية تكثيف الجهود الدولية من أجل إيقاف فوري للحرب، ومضاعفة الجهود الإغاثية لتخفيف معاناة الأهالي في غزّة، وكذلك التأكيد على تثبيت وقف إطلاق النار في لبنان، وبذل الجهود من أجل الالتزام بما تم الاتفاق عليه ، وفقا لبيان مكتب رئيس الوزراء العراقي .