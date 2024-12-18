مقرر الاستثمار بالحوار الوطني: المستقبل مُشرق وسنجني ثمار تعب السنوات الماضية

توقع الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار المحلي والأجنبي بالحوار الوطني عن حزب مستقبل وطن، مستقبلا اقتصاديا مشرقا لمصر يعكس ثمار الجهود المبذولة خلال السنوات الأخيرة.

وقال خلال تصريحات تلفزيونية عبر شاشة «TEN»: «المستقبل سيكون مشرقا جدا جدا، وسنجني حصاد وثمار التعب والمجهود الذي تم بذله خلال السنوات الماضية»، مضيفا أن «وضع النقد الاجنبي الفترة المقبلة سيكون مستقرا جدا، ولا يوجد لدينا أي مشكلات والاحتياطي النقدي في زيادة».

وأشار إلى أن مصر أصبحت من أكبر مصدري المواد الغذائية والصناعات الزراعية، موضحا أن مصر تتبنى سياسة تجارية منفتحة على العالم، مع استراتيجية واضحة لجذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة الاستثمارات المحلية.

وأوضح أن وزارة الاستثمار تستهدف رفع مساهمة القطاع الخاص إلى 70% من الاقتصاد المصري، بالإضافة إلى زيادة الصادرات إلى 135 مليار دولار؛ بفضل إنجازات البينة التحتية وشبكة الطرق، والمجهودات المبذولة من الفريق كامل الوزير في دفع عجلة الصناعة التحويلية؛ للمساهمة بشكل كبير في الصادرات المرحلة المقبلة.

ورحب بزيارة وزير الصناعة السعودي للقاهرة لتوقيع اتفاقيات في قطاعي البترول والكيماويات، قائلا إن «دولتين بحجم وثقل مصر والسعودية وجب علينا كحكومات وشعوب زيادة التعاون والتبادل التجاري والانفتاح اقتصاديا مع بعضنا؛ لأننا في النهاية قلب العروبة النابض».