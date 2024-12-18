محافظ أسوان يفتتح المعرض الدائم للسلع الغذائية المخفضة بوسط مدينة دراو

افتتح اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، المعرض الدائم للسلع الغذائية بمنطقة السوق الرئيس بوسط مدينة دراو على مساحة 750 مترا، وبتخفيضات تصل إلى 30%، ويضم أقسام المجمدات من اللحوم والدواجن والبقوليات، ومختلف متطلبات البقالة، وغيرها من المنتجات والمعروضات الأخرى بجودة عالية.

وأكد "كمال"، أثناء تفقده للأقسام المختلفة بالمعرض برفقة أعضاء مجلس الشيوخ حسين عبد المجيد وخالد العوني، وأيضاً كمال حلمى رئيس المدينة، أنه يتم التنسيق المتواصل مع وزارة التموين بقيادة الدكتور شريف فاروق، وكذا كل الجهات المختصة لتوفير السلع الأساسية بكميات مناسبة وبأسعار مخفضة للمواطنين، فى ظل متابعة مباشرة من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مقدماً شكره لجميع القائمين على تنظيم هذا المعرض من مديرية التموين والغرفة التجارية، والقطاع الخاص، والوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو.

وشدد محافظ أسوان، على ضرورة الالتزام بنفس الأسعار الموجودة على السلع المختلفة لتحقيق المصداقية في التخفيضات المحددة.

وكلف المحافظ، لجان بالتفتيش بصفة عشوائية للاطمئنان على الأسعار، مع عدم السماح بأي احتكار للسلع في الأسواق.

وعقب ذلك قام المحافظ بالمرور المفاجئ على إحدى الصيدليات للاطمئنان على توافر الأدوية المختلفة طبقاً للمواصفات المطلوبة.