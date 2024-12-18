 لاتفيا تعزز الأمن على طول حدودها مع بيلاروس - بوابة الشروق
الأربعاء 18 ديسمبر 2024 8:51 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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لاتفيا تعزز الأمن على طول حدودها مع بيلاروس

د ب أ
نشر في: الأربعاء 18 ديسمبر 2024 - 8:13 م | آخر تحديث: الأربعاء 18 ديسمبر 2024 - 8:13 م

أعلنت لاتفيا، اليوم الأربعاء، اعتزامها تمديد إجراءاتها الأمنية المعززة على طول الحدود مع بيلاروس حتى منتصف العام المقبل.

يأتي هذا الإجراء بعد محاولات متكررة من قبل مهاجرين غير مسجلين لعبور الحدود.

وستظل اللوائح الخاصة، التي لطالما تم تمديدها حتى نهاية هذا العام، سارية حتى 30 يونيو. وتمتد الحدود لمسافة تقارب 172 كيلومترا.

وتمنح هذه اللوائح صلاحيات إضافية للسلطات في ست مناطق تقع شرق البلاد.

وتتهم لاتفيا، إلى جانب بولندا وليتوانيا، الزعيم البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو بتسهيل تدفق المهاجرين إلى الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي وتشجيعهم على العبور بهدف ممارسة ضغوط سياسية عليه.

ووفقا للسلطات في لاتفيا، تم منع حوالي 5400 مهاجر غير مسجل من عبور الحدود من بيلاروس هذا العام، مقارنة بـ 13800 محاولة العام الماضي.


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