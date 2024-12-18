ثلاثة آلاف طن من وقود التدفئة تسربت من ناقلتين متضررتين في مضيق كيرتش

تسرب نحو ثلاثة آلاف طن من وقود التدفئة من ناقلتين نفط كانتا قد تضررتا بشدة في مضيق كيرتش الذى يصل البحر الأسود ببحر آزوف قبل ثلاثة أيام، بحسب ما أفادت به وكالة أنباء تاس الروسية الرسمية اليوم الأربعاء.

وقالت وكالات أنباء إن جهود التنظيف جارية على طول 49 كيلومترا من الخط الساحلي في منطقة كراسنودار، وجاري فحص 70 كيلومترا من الساحل.

وأضافت الوكالات أن أكثرمن ألف عامل ومتطوع تنظيف شاركوا في العملية وأزالوا نحو 80 طنا من النفط. وحتى الآن، لم يتم اكتشاف نفط على جانب القرم من المضيق.

وتردد أن الناقلتين اللتين تضررتا في عاصفة يوم الأحد، كانتا تحملان ما إجماليه تسعة آلاف طن من وقود التدفئة. ولحقت بهما أضرارا في الأمواج العالية بين البر الرئيسي الروسي وشبه جزيرة القرم التي تحتلها روسيا. وتردد أن أحد العاملين من الطاقمين لقي حتفه.