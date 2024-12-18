بلغ عدد من يعانون من انعدام الأمن الغذائي المعتدل أو الشديد في الدول العربية 186.5 مليون شخص خلال 2023.



وارتفعت معدلات الجوع في الدول العربية خلال العام الماضي، إذ وصل معدل نقص التغذية في المنطقة إلى 14%، وبلغ عدد من يعانون من نقص التغذية 66.1 مليون شخص، وسُجلت أعلى معدلات انتشار نقص التغذية في البلدان منخفضة الدخل حيث بلغت 31.1%، تليها أقل البلدان نمواً بنسبة 28.8%.



وكشفت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، اليوم في مؤتمر عقدته في القاهرة، تحت عنوان: "نظرة إقليمية عامة حول حالة الأمن الغذائي والتغذية في منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا- تمويل النظم الزراعية والغذائية من أجل الأمن الغذائي"، أن الفجوة اتسعت في معدلات نقص التغذية بين البلدان المتأثرة بالنزاعات وغير المتأثرة بها خلال عام 2023، وبلغ معدل انتشار نقص التغذية في البلدان المتأثرة بالنزاعات 26.4% أي أربعة أضعاف نظيره في البلدان غير المتأثرة بالنزاعات (6.6%).



وسجلت الصومال واليمن والجمهورية العربية السورية وجزر القمر أعلى معدلات نقص التغذية.



وأثر انعدام الأمن الغذائي المعتدل أو الشديد في 39.4% من سكان المنطقة العربية في عام 2023، وبلغ عدد من يعانون من انعدام الأمن الغذائي المعتدل أو الشديد 186.5 مليون شخص.



وضمت البلدان المتأثرة بالنزاعات النصيب الأكبر من الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الشديد، حيث بلغ عددهم 44.1 مليون شخص.