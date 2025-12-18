الاتحاد الأوروبي يوافق على وضع قائمة لـ الدول الآمنة لتسريع ترحيل اللاجئين 

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

اتفق مفاوضو الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، على تسريع عمليات ترحيل طالبي اللجوء الذين فشل مسعاهم عن طريق إنشاء قائمة هي الأولى من نوعها لـ"دول المنشأ الآمنة".

وطبقا لتسوية توصلت إليها حكومات الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي، سوف تدرج الدول التالية على القائمة وهي المغرب وتونس ومصر وكوسوفو وكولومبيا والهند وبنجلاديش.

وعلاوة على ذلك، سوف تعتبر الدول المرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي آمنة أيضا، وهذا يمكن أن يشمل دولا مثل ألبانيا ومونتينيجرو وتركيا.

ولايزال يمكن تنفيذ استثناءات مثلا في حال فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على دولة ما أو في حال اندلع صراع مسلح هناك.

وقال البرلمان الأوروبي، في بيا، إن القائمة يمكن أن تتوسع أكثر في المستقبل.

وسوف يتم تكليف المفوضية الأوروبية بمراقبة الأوضاع في الدول المدرجة والاستجابة في حال تغيرت الظروف.

ويمكن أن تعلق تصنيف دولة ما كآمنة بشكل مؤقت في حال تدهورت الأوضاع، على سبيل المثال.