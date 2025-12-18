قصف إسرائيلي مكثف يستهدف مناطق شرق غزة واستشهاد فلسطينية بالقرب من الخط الأصفر

قال بشير جبر، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من دير البلح في غزة، إن المدفعية الإسرائيلية استهدفت مناطق عدة في القطاع الشرقي لمدينة خان يونس، ما أسفر عن استشهاد مواطنة فلسطينية بالقرب من الخط الأصفر.

وأضاف جبر، خلال مداخلة لقناة «القاهرة الإخبارية»، أن دوي الانفجارات ما زال مستمرًا نتيجة عمليات القصف المتكررة في شرق مدينة خان يونس، بالإضافة إلى القصف المدفعي المتواصل شرق مدينة دير البلح، حيث تتعرض مناطق مخيم البريج والحي الشرقي الشمالي إلى إطلاق نيران مباشر من الآليات العسكرية الإسرائيلية.

وأشار المراسل إلى أن أحياء التفاح والشجاعية والزيتون في شرق غزة تتعرض منذ ساعات الفجر لقصف مدفعي متكرر، كما يستمر دوي الانفجارات في منطقة جباليا شمال القطاع، نتيجة القصف المستمر من القوات الإسرائيلية على هذه المناطق.

ويواصل جيش الاحتلال خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، الذي دخل حيز التنفيذ في 11 أكتوبر 2025، ما أسفر عن استشهاد 394 مدنيا فلسطينيا وإصابة 1075 آخرين.

وأفادت مصادر محلية بأن زوارق الجيش الإسرائيلي أطلقت، صباح الخميس، نيرانها في عرض البحر قبالة مدينتي خانيونس ورفح، جنوبي قطاع غزة، دون أن تعرف حتى اللحظة تفاصيل عن وقوع إصابات أو أضرار.

وشن طيران الاحتلال الحربي غارة استهدفت المناطق الشرقية لمدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.