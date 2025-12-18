كفرالشيخ: فتح لجان انتخابات مجلس النواب في اليوم الثاني من جولة الإعادة

أعلن اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، من غرفة العمليات الرئيسية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، انطلاق عملية التصويت في اليوم الثاني من جولة الإعادة للمرحلة الثانية بانتخابات مجلس النواب 2025.

وكشف عن فتح 527 لجنة انتخابية أبوابها أمام الناخبين؛ للإدلاء بأصواتهم بجميع دوائر المحافظة في تمام الساعة التاسعة صباح اليوم الخميس، وسط توافد ملحوظ من المواطنين.

وأكد محافظ كفرالشيخ، استمرار سير وانتظام العملية الانتخابية داخل جميع المراكز الانتخابية، بالتنسيق الكامل مع الجهات الأمنية والتنفيذية، لتأمين المقار وضمان انضباط سير العملية، مع تقديم كل التسهيلات للمواطنين، خاصة كبار السن وذوي الهمم.

وشدد على المتابعة اللحظية من خلال غرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية، وربطها مباشرة بالغرفة المركزية لمتابعة العملية الانتخابية أولًا بأول.

وأوضح محافظ كفرالشيخ، أن من يحق لهم التصويت في دوائر المحافظة يبلغ عددهم مليوني و420 ألفًا و182 ناخبًا، موزعين على 527 لجنة فرعية في 501 مركز انتخابي، تتبع 4 لجان عامة، ويشرف القضاة على العملية الانتخابية بالتعاون مع عناصر الشرطة المدنية؛ لتأمين اللجان من الخارج وضمان سلامة الناخبين.

وأشار إلى رفع درجة الاستعداد القصوى داخل جميع المستشفيات العامة والمركزية بالمحافظة، وتخصيص نقاط إسعاف قريبة من مراكز الاقتراع تضم عشرات سيارات الإسعاف للتعامل مع أي طوارئ.

وكشف عن تجهيز فرق طبية وتمريضية بمشاركة مديرية الصحة بكفرالشيخ، وتوفير وسائل الإطفاء والتأمين بالتنسيق مع الحماية المدنية.

ودعا محافظ كفرالشيخ، جموع المواطنين إلى المشاركة الإيجابية والتوجه إلى صناديق الاقتراع، مشيرًا إلى أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني يعكس وعي الشعب المصري، ويؤكد دعمه للديمقراطية والاستقرار وبناء المستقبل.