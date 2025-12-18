أعلن بنك إنجلترا، اليوم الخميس، تخفيض سعر الفائدة الرئيسي إلى 3.75%، وذلك للمرة الأولى منذ أربعة أشهر، في ظل مؤشرات على بدء تراجع معدل التضخم المرتفع والمستعصي الذي أنهك المستهلكين والشركات البريطانية.

وصوّت صانعو السياسة في البنك المركزي البريطاني بأغلبية 5 مقابل 4 لصالح خفض سعر الفائدة الأساسي بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 3.75% اليوم الخميس، وهو أدنى مستوى له منذ فبراير 2023.

وجاءت هذه الخطوة بعد يوم من إعلان مكتب الإحصاءات الوطني أن تضخم أسعار المستهلكين تباطأ إلى 3.2% على مدى الإثني عشر شهراً المنتهية في نوفمبر الماضي، منخفضاً من 3.6% في الشهر السابق له.