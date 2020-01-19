ميدفيديف يحتفظ برئاسة حزب روسيا الموحدة الحاكم

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يعتزم ديمتري ميدفيديف أن يظل رئيسا لحزب روسيا الموحدة الحاكم في روسيا عقب استقالته من رئاسة الوزراء الأسبوع الماضي.

وقال الحليف للرئيس فلاديمير بوتين ويبلغ من العمر 54 عاما، في مقابلة مع قناة "تشانيل وان" الحكومية اليوم الأحد إنني "سأظل رئيسا للحزب".

وأعلن ميدفيديف عن استقالته من منصب رئيس الوزراء يوم الأربعاء الماضي في أعقاب خطاب بوتين للأمة أعلن فيه الرئيس عن خطة للسماح لرئاسة الوزراء بمزيد من السلطات عبر استفتاء على الدستور.

وحينئذ، اقترح بوتين ميخائيل ميشوستين رئيس جهاز الضرائب الاتحادي ، لخلافة ميدفيديف.

ووقع بوتين يوم الخميس مرسوما بشأن تعيين ميشوستين ، وعين رئيس الوزراء المستقيل ديمتري ميدفيديف نائبا لرئيس مجلس الامن وهو منصب مستحدث.