«جوتيريش» يوجه الشكر إلى ميركل بعد مؤتمر ليبيا

وجه الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، انطونيو جوتيريش، الشكر إلى المستشارة الألمانية انجيلا ميركل لجهودها من أجل التوصل إلى حل سلمي للصراع في ليبيا.



جاء ذلك بعد انتهاء مؤتمر برلين الخاص بالأزمة الليبية مساء اليوم الأحد.



في الوقت نفسه، أكد جوتيريش عدم وجود حل عسكري للصراع في ليبيا، مشيرا إلى أن كل المشاركين في المؤتمر متفقون على هذا وأوضح أن المشاركين غير عازمين على مواصلة التدخل في الصراع.



ودعا جوتيريش كل المشاركين إلى عدم القيام بأي شيء من شأنه أن يؤثر على طريق التوصل إلى حل سلمي.



وأشار جوتيريش إلى حدوث نجاحات إصلاحية أولى في المجال الاقتصادي في ليبيا منها على سبيل المثال توحيد البنك المركزي أو المنظمة الوطنية للنفط.



كانت ميركل قد اعلنت مساء اليوم الأحد أن مؤتمر برلين الخاص بالأزمة الليبية انتهى إلى الاتفاق على اتخاذ خطوات شاملة من أجل التوصل إلى حل سياسي في ليبيا.



وخلال مؤتمر صحفي عقدته بعد المؤتمر، قالت ميركل:" نستطيع أن نؤكد أن الجميع متفق على أننا عازمون على احترام حظر تصدير السلاح".



وأضافت ميركل أن هناك اتفاقا أيضا على أنه ليس هناك حل عسكري للصراع وأن مثل هذه المحاولات للحل العسكري لن تؤدي إلا إلى المزيد من المعاناة للناس في ليبيا.



ووصفت ميركل نتائج المؤتمر بأنها تمثل بداية سياسية جديدة ودفعة من أجل دعم جهود الأمم المتحدة لإحلال السلام في ليبيا.



وبدأ في الثاني عشر من الشهر الجاري سريان وقف لاطلاق النار دعت إليه تركيا وروسيا في القتال الدائر منذ ابريل الماضي بين قوات حكومة الوفاق والجيش الوطني الليبي التي تحاول دخول العاصمة طرابلس .