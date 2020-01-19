 اتفاق مبدئي لحسم تسمية رئيس الوزراء العراقي الجديد.. وإعلان الاسم خلال أيام - بوابة الشروق
الأحد 19 يناير 2020 10:44 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل ستحرص على زيارة معرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام؟
النتـائـج تصويت

اتفاق مبدئي لحسم تسمية رئيس الوزراء العراقي الجديد.. وإعلان الاسم خلال أيام

البرلمان العراقي
البرلمان العراقي
بغداد - د ب أ
نشر فى : الأحد 19 يناير 2020 - 10:36 ص | آخر تحديث : الأحد 19 يناير 2020 - 10:36 ص



أفادت مصادر برلمانية عراقية، بأن التفاهمات بين الكتل السياسية أفضت إلى اتفاق، وُصف بالمبدئي، لحسم منصب رئيس الوزراء المقبل واختيار شخصية توافقية مقبولة من الشارع والمرجعية، مرجحين الإعلان عن الاسم خلال الأيام القليلة المقبلة.

ونقلت صحيفة "الصباح" العراقية اليوم الأحد عن النائب عن تحالف "سائرون" رياض المسعودي القول، إن "القوى السياسية الشيعية وصلت إلى قناعة تامة بضرورة اختيار شخصية تتناسب وطبيعة المرحلة وليست وفقا لرغبات الأحزاب السياسية، وبالتالي انتقلت من مرحلة الجمود السياسي إلى حراك فعلي وجدي لاختيار شخصية تقود المرحلة الانتقالية دون مشاكل".

ورجح المسعودي أن "تشهد الأيام القليلة المقبلة حل أزمة اختيار رئيس الحكومة المقبل وفق مواصفات يرتضيها الشعب والمرجعية".

وأضاف أن "المرحلة الانتقالية التي سيتم تحديدها ستكون باتفاق سياسي لكون الدستور لم يشر إليها".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك