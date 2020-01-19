اختطاف ناشط مدني من قبل مجهولين في كربلاء جنوب العراق

أفاد شهود عيان مساء اليوم السبت أن محهولين اختطفو ناشط مدني قرب ساحة التظاهر الرئيسية وتم اقتياده إلى جهة مجهولة في محافظة كربلاء/118كم حنوبي بغداد/.

وأبلغ الشهود وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "أن مسلحين مجهولين اختطفوا الناشط المدني حازم حمودي قرب ساحة التربية المكان المركزي للتظاهر في محافظة كربلاء وتم اقتياده إلى جهة مجهولة".

وكان علي البياتي عضو المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق قد أبلغ (د.ب.أ) الأسبوع الماضي، أن عدد المفقودين منذ انطلاق المظاهرات في العراق في الأول من أكتوبر الماضي وحتى الآن، بلغ٥٨ مفقودا في حين بلغت حالات الاغتيال التي تطال الناشطين والمتظاهرين و الإعلاميين 37حالة.

من جانب آخر، تجددت مساء اليوم المصادمات بين المتظاهرين والقوات الأمنية في كربلاء بالتراشق بالحجارة مما أسفر عن إصابة 15 شخصاً من الجانبين بجروح".

وكانت المظاهرات الاحتجاجية في العراق انطلقت في الأول من شهر أكتوبر الماضي في بغداد وتسع محافظات جنوبي العراق ومازالت متواصلة للمطالبة بإصلاح العملية السياسية وتشكيل حكومة جديدة وإجراء انتخابات مبكرة في البلاد لمواجهة حالات الفساد المستشري في البلاد ومعالجة البطالة.