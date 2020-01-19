شيخ الأزهر: نُقدر دور السعودية تجاه قضايا الأمة العربية والإسلامية

استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم بمشيخة الأزهر، السفير أسامة نقلي سفير المملكة العربية السعودية، مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية، لبحث تعزيز العلاقات المشتركة.

وأعرب الطيب عن تقديره لدور المملكة تجاه قضايا الأمة العربية والإسلامية، والمكانة التي تحتلها في نفوس المسلمين حول العالم، مشيدًا بقوة ومتانة العلاقات التاريخية التي تربط الأزهر والسعودية.

من جانبه، أكّد السفير السعودي أن الأزهر الشريف له دور بارز في نشر الخطاب الديني المعتدل ومكافحة الأفكار المتطرفة، وله مكانة تاريخية كبيرة جعلته منارة للعلم ومنبرًا للمنهج الوسطي، مشيدًا بما يقدمه الإمام الطيب من جهود حثيثة في خدمة قضايا الدين والعلم.