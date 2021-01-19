منظمة حقوقية: المعارض الروسي نافالني محتجز في سجن سيئ السمعة في موسكو

كشفت منظمة حقوقية، أنه يجري احتجاز المعارض الروسي البارز أليكسي نافالني في مركز اعتقال سيئ السمعة في موسكو.



وكتب متحدث باسم "لجنة المراقبة العامة" الحقوقية في موسكو على قناته على تيليجرام، أنه تم نقل نافالني إلى مركز احتجاز "ماتروسكايا تيشينا (صمت البحّار) مساء أمس الاثنين.



ويرتبط اسم السجن بسلسلة من الوفيات غير معروفة الأسباب، كان من بينها وفاة المحامي سيرجي ماجنيتسكي عام 2009.



ولم تعلق السلطات الروسية على مكان احتجاز المعارض البالغ من العمر 44 عاما، الذي تم اعتقاله بمطار شيريميتيفو في موسكو مساء الأحد فور وصوله إلى البلاد عائدا من ألمانيا.



ووفقا للمتحدث باسم اللجنة، فإن وضع نافالني جيد نسبيا أثناء الاحتجاز، وأنه "سعيد بعودته إلى الوطن"، وأن مسؤولي السجن لم يمارسوا "أي ضغط معنوي أو جسدي" عليه حتى الآن.



وعاد نافالني من ألمانيا بعدما تلقى العلاج بعد محاولة اغتيال بغاز أعصاب نوفيتشوك. وقضت محكمة روسية أمس في دعوى مستعجلة بحبس نافالني لمدة 30 يوما بدعوى انتهاك شروط حكم سابق صدر ضده مع إيقاف التنفيذ.