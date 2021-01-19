أحمد هيكل يؤكد ثقته بصندوق تحيا مصر: في غاية الكفاءة والنزاهة

أعرب الدكتور أحمد هيكل، رئيس مجلس إدارة شركة القلعة القابضة، عن ثقته الكاملة بصندوق «تحيا مصر» في توفير لقاحات كورونا للمستحقين، مؤكدًا أن القائمين على الصندوق في غاية الكفاءة والنزاهة.



وقال هيكل، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الثلاثاء، إن المرحلة الحالية تتطلب أن يلعب الجميع دوره قدر الإمكان في توفير لقاحات كورونا للمواطنين، معلقًا على تبرع الشركة بـ30 مليون جنيه: «منقدرش نتأخر عن حاجة بالأهمية دي».



وأضاف أن الحكومة تقوم بعمل ومجهود كبير في توفير لقاحات كورونا، مؤكدًا أنه مطمئن إلى أقصى درجة بقيام صندوق تحيا مصر بالخطوات التنفيذية المضبوطة في هذا الاتجاه.



وأعرب رئيس شركة القلعة عن سعادته بالقائمين على عملية توفير اللقاحات، مجيبًا على سبب التبرع بـ30 مليون جنيه: «كانت هناك خناقة بين الشركات المختلفة للمساهمة في التبرع، لكني قررت التوقف عن 30 مليون جنيه».



وذكر أنهم كانوا يرغبون في المساهمة بأكثر من 30 مليون جنيه، وخاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها العالم من جائحة كورونا، منوهًا إلى التأثير السلبي والكبير على مستوى السياحة والمطاعم وأي نشاط اقتصادي، إذا لم يصبح المواطنون آمنين على الصحة.



وأعلن الدكتور أحمد هيكل، رئيس الشركة المصرية للتكرير ورئيس مجلس إدارة شركة القلعة القابضة، تبرع مجموعة شركات «القلعة» لصندوق تحيا مصر بمبلغ 30 مليون جنيه، من أجل المساهمة في توفير لقاحات كورونا للمستحقين.