عرضت فضائية «روسيا اليوم» مقطع فيديو يرصد إضاءة عرض «حقل الأعلام» بحوالي 200 ألف علم، بـ 56 عمود إنارة؛ تكريمًا للولايات وأقاليم الدولة على طول متنزه ناشونال مول، أمام النصب التذكاري وسط العاصمة واشنطن.



ونظمت العرض اللجنة الخاصة لتنصيب الرئيس بمناسبة أداء اليمين للرئيس المنتخب جو بايدن، إذ تمثل الأعلام الشعب الأمريكي، الذي لن يتمكن من حضور الحفل يوم غد الأربعاء بسبب كورونا.



وينصب جو بايدن غداً الأربعاء، في ظل إجراءات أدت إلى تحويل المكان قلعة محصنة، إذ أُغلقت واشنطن العاصمة ورفعت في شوارعها العوازل الإسمنتية والحديدية والأسلاك الشائكة، وانتشر عشرات الآلاف من عناصر الشرطة ومكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) وغيرها من أجهزة الاستخبارات والشرطة السرية مدعومين بنحو 25 ألف جندي من الحرس الوطني.





