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وفاة نجل عضو مجلس الشيوخ عبدالمنعم سعيد

عبد المنعم سعيد
عبد المنعم سعيد

نشر في: الأربعاء 19 يناير 2022 - 12:40 ص | آخر تحديث: الأربعاء 19 يناير 2022 - 12:40 ص

توفى نجل عضو مجلس الشيوخ والمفكر السياسي الدكتور عبدالمنعم سعيد، وهو المهندس شادي عبدالمنعم سعيد.

وحسبما أُعلن من أقارب وأصدقاء الراحل عبر «فيس بوك»، فإن الصلاة على جثمانه ستكون غدًا الأربعاء في مسجد فاطمة الشربتلي، بمنطقة التجمع الخامس، بعد صلاة الظهر.

وعبدالمنعم سعيد هو مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الأسبق.

وتقدم المركز في بيان صحفي، بنعيه شادي وتعازيه للدكتور عبدالمنعم، سائلين الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يرزق أهله الصبر والثبات.

وتحول «فيس بوك» لدفتر عزاء من عدد من الكتاب والصحفيين والمفكرين الذي تقدموا بتعازيهم للدكتور سعيد في مصابه.

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