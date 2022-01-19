 وزير خارجية إسرائيل يدين هجوم الحوثيين على الإمارات: يلحق الأذى بالأبرياء - بوابة الشروق
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وزير خارجية إسرائيل يدين هجوم الحوثيين على الإمارات: يلحق الأذى بالأبرياء

هديل هلال
نشر في: الأربعاء 19 يناير 2022 - 2:48 م | آخر تحديث: الأربعاء 19 يناير 2022 - 2:48 م

تلقى وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد.

ونقلًا عن وكالة الأنباء الإماراتية «وام»، اليوم الأربعاء، أكد «لابيد» خلال الاتصال الهاتفي إدانته الشديدة للهجوم الإرهابي لميليشيا الحوثي الإرهابية على مناطق ومنشآت مدنية على الأراضي الإماراتية الذي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا المدنيين الأبرياء.

وشدد على وقوف بلاده مع دولة الإمارات عقب تعرضها لهذا الهجوم الإرهابي، داعيا المجتمع الدولي إلى إدانة مثل تلك الهجمات الإرهابية التي تهدف إلى تقويض الأمن الإقليمي وإلحاق الأذى بالأبرياء.

وتقدم بالتعازي إلى دولة الإمارات في ضحايا هذا الهجوم الإرهابي الغادر، معربا عن تمنياته بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

وأعلنت شرطة أبوظبي، أول أمس الاثنين، أنّ حريقًا اندلع أسفر عن انفجار ثلاثة صهاريج نقل محروقات بترولية في منطقة مصفح آيكاد 3 بالقرب من خزانات أدنوك، وحريق اندلع أيضًا في منطقة الإنشاءات الجديدة قرب مطار أبوظبي الدولي.

وأفادت الشرطة بسقوط ثلاث حالات وفاة أحدهم من الجنسية الباكستانية واثنان من الجنسية الهندية، وإصابة 6 آخرين بإصابات تتراوح بين البسيطة والمتوسطة.

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