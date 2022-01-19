روى الفنان يحيى الفخراني، قصة تصويره مشهدًا في فيلم خرج ولم يعد، مع "فأر" على الرغم من أنه لا يحب الفئران مثل الكثيرين.

وقال خلال مقابلة مع برنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس عبر شاشة "dmc"، إنّه يكون نائمًا أعلى الفرن للتدفئة، وكان الفأر سيمر من أمام وجهه.

وأضاف أن المشهد كان يتم تصويره في إحدى قرى مركز بنها بمحافظة القليوبية، ووقتها حدثت أزمة تناول الفئران للمحاصيل فتم التخلص من الفئران، لافتًا إلى أنه تم شراء فأرين بخمسة جنيهات.

وأشار إلى أنّه رفض تصوير هذا المشهد، لكنّ مدير التصوير طارق التلمساني هو من حلّ المشكلة، وذلك من خلال ربط الفأر من القدم حتى لا يصل إلى وجهه - أي الفخراني.

وأوضح أنه تم التجهيز لتصوير المشهد بهذه الطريقة إلا أنّ الفأر مات قبل بدء التصوير، وعقّب: "قولتلهم ربنا اللي عاوز كده".