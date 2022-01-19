مقتل 4 مدنيين وإصابة نحو 10 قي قصف صاروخي استهدف محطة وقود في شبوة

أفاد سكان محليون، اليوم الأربعاء، بمقتل ثلاثة مدنيين وإصابة نحو عشرة آخرين، في قصف صاروخي، بمحافظة شبوة، شرقي اليمن.

وقال السكان لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ)، إن "ميليشيا الحوثي استهدفت بصاروخ بالستي محطة وقود واقعة على الطريق الرابط بين بمديريتي عين وحريب، غربي المحافظة ما أسفر عن مقتل أربعة مدنيين وإصابة نحو عشرة آخرين".

وأشاروا إلى أن الانفجار أدى إلى احتراق سيارات كانت بالقرب من محطة الوقود.

ولم يصدر الحوثيون أي تصريح حول هذا القصف حتى الآن.

وكانت قوات الجيش اليمني وألوية العمالقة، سيطرت خلال الأيام القليلة الماضية، بإسناد من قوات التحالف الذي تقوده السعودية، على كافة مديريات محافظة شبوة، من قبضة الحوثيين، وتقدموا باتجاه مديرية حريب في محافظة مأرب، عقب معارك عنيفة دارت بين الجانبين.