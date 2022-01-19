أوكرانيا تستقبل دفعة أسلحة مضادة للدبابات مقدمة من بريطانيا

استقبلت أوكرانيا، اليوم الأربعاء، مجموعة من الأسلحة المضادة للدبابات مقدمة من بريطانيا، وهي دفعة من المساعدة التقنية الدولية من بريطانيا إلى القوات المسلحة الأوكرانية.

وقال نائب وزير الدفاع الأوكراني لشؤون التكامل الأوروبي أناتولي بيترينكو -وفقا ما ذكرته وكالة أنباء "أوكرينفورم" الأوكرانية- أن المساعدة المقدمة ستعزز القدرات الدفاعية لأوكرانيا وستستخدم بشكل حصري للدفاع عن النفس.

وأضاف "مما لا شك فيه أن هذا سيعزز قواتنا، وقدراتنا الدفاعية.. وأود أن أؤكد أن هذه المساعدة ستستخدم بشكل حصري لأغراض الدفاع عن النفس، وحماية قواتنا، والبنية التحتية الحيوية، وحماية المدنيين من أي أعمال يمكن أن تؤدي إلى التصعيد"، مقدما الشكر لحكومة وشعب المملكة المتحدة على دعمهم وأعرب عن أمله في مزيد من التعاون.

وكان وزير الدفاع البريطاني بين والاس قد أبلغ مجلس العموم في وقت سابق من الأسبوع الجاري أن المملكة المتحدة ستزود أوكرانيا بأنظمة أسلحة دفاعية خفيفة مضادة للدروع، قائلا "لقد اتخذنا قرارا بتزويد أوكرانيا بأنظمة أسلحة دفاعية خفيفة مضادة للدروع وهي أسلحة ليست إستراتيجية ولا تشكل أي تهديد لروسيا وسيتم استخدامها في الدفاع عن النفس".