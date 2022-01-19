علق سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، على ما يتردد حول دخول الأحمر، في مفاوضات مع فرجاني ساسي، لاعب الزمالك السابق والدحيل القطري الحالي، لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات تلفزيونية عبر "إم بي سي مصر": "فرجاني ساسي لاعب مهم ورائع جدًا، ولكن النادي لم يفكر في ضمه".

وأضاف: "لماذا نفكر في ضم ساسي ونحن نمتلك منذ عامين في الأهلي أفضل ثلاثة لاعبين على الساحة الإفريقية، آليو ديانج وعمرو السولية وحمدي فتحي، وكان المفترض أن يكون رابعهم أكرم توفيق، ولم نفكر في ضم فرجاني ساسي".

وأوضح: "الأهلي يمتلك اللاعبين الأفضل في مصر وإفريقيا، نعمل على ابرام تعاقدات يحتاجها الفريق ويطلبها المدير الفني فقط".