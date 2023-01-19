الكرملين: إمداد أوكرانيا بأسلحة لشن هجمات على أراض روسية سينقل الصراع لمستوى جديد

اعتبر المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف، أن توريد الأسلحة إلى كييف لشن ضربات على أراضي روسية أمر خطير للغاية، ذاكرا أن مثل تلك الإمدادات ستنقل الصراع إلى مستوى جديد.

وأضاف بيسكوف، في تصريحات صحفية اليوم الخميس: "بالطبع.. حول إمداد أوكرانيا بأسلحة تسمح بشن ضربات على الأراضي الروسية هو أمر في غاية الخطورة"، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وأكد بيسكوف، أن إمداد أوكرانيا بالأسلحة لشن ضربات ضد روسيا سيعني رفع الصراع إلى مستوى جديد، قائلا: "هذا سيعني رفع الصراع إلى مستوى نوعي جديد، وهو بالطبع لن يبشر بالخير فيما يتعلق بالأمن العالمي لعموم أوروبا".

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" قد ذكرت في تقريرها نقلا عن مصادر مطلعة أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بدأت ترى أن أوكرانيا تحتاج إلى قدرات إضافية للهجوم على شبه جزيرة القرم.

وقالت الصحيفة إن البيت الأبيض، رفض حتى وقت قريب تزويد كييف بالأسلحة لشن ضربات ضد أهداف في شبه الجزيرة، ولكن "هذا الخط أصبح الآن أكثر ليونة".

إلى ذلك، صرح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، في وقت سابق من اليوم الخميس، إن بلاده تسعى لاستعادة شبه جزيرة القرم التي انضمت إلى روسيا عام 2014، داعيا الدول الغربية إلى تزويده بالمزيد من الأسلحة.