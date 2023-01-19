 البرلمان الأوروبي يطالب بوقف إعدام المتظاهرين في إيران - بوابة الشروق
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البرلمان الأوروبي يطالب بوقف إعدام المتظاهرين في إيران

وكالات
نشر في: الخميس 19 يناير 2023 - 3:01 م | آخر تحديث: الخميس 19 يناير 2023 - 3:01 م
قالت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا، الخميس، إن إعدام المتظاهرين المطالبين بالديمقراطية في إيران، لا يمكن أن يستمر، مطالبة طهران بـ"وقف القمع وإلغاء عقوبة الإعدام".

وأضافت متسولا في بيان، أن "البرلمان دعا في قرار تبناه الخميس، الاتحاد الأوروبي لتوسيع قائمة عقوباته لتشمل جميع الأشخاص والكيانات المسؤولة عن انتهاكات حقوق الإنسان في إيران"، وفقاً لقناة "الشرق" السعودية.

ودعا أيضاً مجلس الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء لإضافة الحرس الثوري وقواته التابعة بما في ذلك "الباسيج"، و"فيلق القدس" لقوائم "الإرهاب".

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