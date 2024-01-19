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تقام اليوم الجمعة 19 يناير 2024 العديد من المباريات في مختلف الملاعب الأفريقية والآسيوية والأوروبية، أبرزها مواجهة الكاميرون والسنغال في كأس أمم أفريقيا 2023، إلى جانب مواجهة العراق ضد اليابان في كأس أمم آسيا، ومباراة إنتر ميلان ضد لاتسيو في كأس السوبر الإيطالي.

يقدم موقع «الشروق» مواعيد مباريات اليوم الجمعة 19 يناير 2024 والقنوات الناقلة لها.

مواعيد مباريات كأس أمم أفريقيا

الرأس الأخضر X موزمبيق الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 1 Max

السنغال X الكاميرون الساعة 7 مساء على قناة beIN Sports HD 1 Max

غينيا X جامبيا الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 1 Max

مواعيد مباريات كأس آسيا

العراق ضد اليابان الساعة 1:30 ظهرا على قناة beIN ASIAN CUP 1

فيتنام إندونيسيا الساعة 4:30 عصرا على قناة beIN ASIAN CUP 1

هونج كونج ضد إيران الساعة 7:30 مساء على قناة beIN ASIAN CUP 1

موعد مباراة كأس السوبر الإيطالي

الإنتر ضد لاتسيو الساعة 9 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1