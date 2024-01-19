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قال شريف حازم إمام لاعب النادي الأهلي السابق، أن منتخب مصر يفتقد الهوية الفنية خلال مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية والمقامة الوقت الحالي في كوت ديفوار.

أضاف شريف حازم في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج 90+ عبر قناة «النهار»:" منتخب مصر للأسف يفتقد الهوية مع روي فيتوريا المدير الفني، ولا يوجد طريقة لعب واضحة".

تابع:" لاعبي منتخب مصر عليهم دور كبير أيضا وللأسف لا يظهروا بصورة مميزة مع المنتخب، وطريقة لعب منتخب مصر أمام موزمبيق وغانا سيئة".

أشار:" منتخب مصر يفتقد طارق حامد ووجود مروان عطية لا يفيد لأنه لا يمتلك خبرات".

وتعادل منتخب مصر أمام نظيره غانا في مباراة اُقيمت مساء أمس الخميس، لحساب ثاني جولات دور المجموعات كأس أمم إفريقيا، بهدفين مقابل هدفين، ويتواجد المنتخب الوطني في المركز الثاني في المجموعة الثانية، بنقطتين فقط.