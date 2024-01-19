الكهرباء: نستهدف زيادة حصة الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول 2030

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الدولة توجهت نحو الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية منذ قرابة 9 سنوات، موضحا أن شبكة الكهرباء تعتمد على جزء ليس بالقليل من الطاقة النظيفة.



وأضاف خلال تصريحات لـ «Extra News» مساء الجمعة، أن الدولة تسارع في تنفيذ مخططها الطموح لزيادة حصة الطاقة المتجددة للوصول إلى نسبة 42 % بحلول عام 2030، من خلال تنفيذ مشروعات صديقة للبيئة.



وأوضح أن الوزارة تبذل جهودا كبيرة لزيادة مساهمة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في توليد الكهرباء، وذلك من خلال تنفيذ مشروعات في المناطق التي تتميز بسرعات رياح عالية تصل إلى 10 أمتار في الثانية.



وأضاف أن القدرات المتاحة لتوليد الطاقة الشمسية في مصر تصل إلى 650 ألف ميجا وات، وهو ما يتجاوز الحد الأقصى للاستهلاك الحالي للكهرباء البالغ 35 ألف ميجا وات فقط، والأمر ذاته في طاقة الرياح.



وأشار إلى إجراء الدولة مباحثات مع اليونان وإيطاليا لدراسة إمكانية الربط الكهربائي مع أوروبا، لافتا أن هناك خطط ربط كهربائي قائمة بين مصر وليبيا والسودان، إضافة إلى مشروع الربط مع السعودية بخط في دور الإنشاء الحالي بقدرة 3 آلاف ميجا وات.



وأضاف أن الوزارة وقعت عددًا كبيرًا من مذكرات التفاهم لإنشاء مشروعات الطاقة المتجددة، والتي من شأنها أن تجعل مصر مركزًا مميزًا في مجال الطاقة النظيفة في العالم والمنطقة.