استشاري بوزارة العمل: «مهني 2030» يهدف لتأهيل مدربين معتمدين في جميع المجالات

قال الدكتور شادي شلبي استشاري مشروع «مهني 2030» بوزارة العمل، إن المشروع يهدف ‏إلى تأهيل مدربين معتمدين في جميع المجالات.‏

وأشار خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «مانشيت» المذاع عبر شاشة «‏CBC‏» مساء الخميس، ‏إلى إتاحة المشروع مختلف مجالات التدريب عبر المنظومة الإليكترونية الجديدة لوزارة العمل، ‏موضحا أن المنظومة الإلكترونية تضم قائمة ببيانات الأماكن المعتمدة للتدريب في هذا المجال ‏بجميع محافظات الجمهورية.‏

وأضاف أن المنظومة الإلكترونية توفر مجالات تدريب متعددة بأسعار البرامج، موضحا أن ‏بعضها مجانية تقدمها الدولة، هذا إضافة إلى إتاحة حرية اختيار المكان والمدرب، والمقسمان إلى ‏فئات وفقا للتقييمات.‏

وأوضح أن البرنامج يهدف إلى تطوير منظومة التدريب المهني في مصر، وذلك في ضوء «الفجوة ‏الرهيبة بمجال التدريب المهني بمصر؛ نتيجة عدم وجود مدربين مرخصين ومعتمدين»، مشيرا ‏إلى تطابق البرنامج مع رؤية مصر 2030 بالتعاون مع وزارات التعليم العالي والتربية والتعليم ‏والتضامن الاجتماعي.‏

وأطلقت وزارة العمل مشروع «مهني 2030»، تحت رعاية رئيس الوزراء، لتأهيل الشباب ‏وتنمية مهاراتهم على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج، تنفيذا لتوجيهات ‏الرئيس عبد الفتاح السيسي.‏