استشاري بوزارة العمل: «مهني 2030» يهدف لتأهيل مدربين معتمدين في جميع المجالات

قال الدكتور شادي شلبي استشاري مشروع «مهني 2030» بوزارة العمل، إن المشروع يهدف إلى تأهيل مدربين معتمدين في جميع المجالات.
وأشار خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «مانشيت» المذاع عبر شاشة «CBC» مساء الخميس، إلى إتاحة المشروع مختلف مجالات التدريب عبر المنظومة الإليكترونية الجديدة لوزارة العمل، موضحا أن المنظومة الإلكترونية تضم قائمة ببيانات الأماكن المعتمدة للتدريب في هذا المجال بجميع محافظات الجمهورية.
وأضاف أن المنظومة الإلكترونية توفر مجالات تدريب متعددة بأسعار البرامج، موضحا أن بعضها مجانية تقدمها الدولة، هذا إضافة إلى إتاحة حرية اختيار المكان والمدرب، والمقسمان إلى فئات وفقا للتقييمات.
وأوضح أن البرنامج يهدف إلى تطوير منظومة التدريب المهني في مصر، وذلك في ضوء «الفجوة الرهيبة بمجال التدريب المهني بمصر؛ نتيجة عدم وجود مدربين مرخصين ومعتمدين»، مشيرا إلى تطابق البرنامج مع رؤية مصر 2030 بالتعاون مع وزارات التعليم العالي والتربية والتعليم والتضامن الاجتماعي.
وأطلقت وزارة العمل مشروع «مهني 2030»، تحت رعاية رئيس الوزراء، لتأهيل الشباب وتنمية مهاراتهم على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.