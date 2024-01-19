مهاب سعيد رجل مباراة مصر والكونغو بأمم أفريقيا لليد

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فاز مهاب سعيد، الظهير الأيمن لمنتخب مصر ونادي نيم جراند الفرنسي لكرة اليد، بجائزة أفضل لاعب في مباراة مصر والكونغو في ثان جولات بطولة أفريقيا، المقامة حاليًا في مصر.

وفاز المنتخب الوطني منذ قليل على الكونغو بنتيجة 34-19؛ ليضمن الفراعنة التأهل إلى الدور ربع النهائي، حيث رفع أبناء النيل رصيدهم في المجموعة الثانية إلى 4 نقاط.

وتألق "مهاب" طوال المباراة على مستوى التصويبات الناجحة والتمريرات الحاسمة، وكذلك المساندة الدفاعية؛ لتختاره اللجنة المنظمة رجلًا لمباراة مصر والكونغو.

وكان منتخب مصر استهل مشواره بالبطولة بالتفوق على منتخب غينيا بنتيجة 33-15.

ويلتقي الفراعنة مع الكاميرون يوم الأحد القادم في ختام دور المجموعات حيث يقع الفراعنة في المجموعة الثانية بجوار منتخبات غينيا والكونغو والكاميرون