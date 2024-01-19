عضو بالشيوخ الأمريكي: رفض قيام دولة فلسطينية يعرض استمرار المساعدات العسكرية لإسرائيل للخطر

قال أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي من الحزب الديمقراطي، إن رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إقامة دولة فلسطينية يمكن أن يعرّض استمرار المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل للخطر.



وجاء ذلك وفق ما نقلته القناة "13" الإسرائيلية، التي أشارت إلى أن هذه التصريحات جاءت على خلفية المؤتمر الصحفي لنتنياهو، مساء أمس الخميس، والتي قال فيها: "من يتحدث عن اليوم التالي لنتنياهو - يتحدث عن اليوم التالي لأغلبية المواطنين الإسرائيليين، وعن إقامة دولة فلسطينية".



وحذر السيناتور كريس ميرفي من أن تصريحات نتنياهو يمكن أن تؤدي إلى تعقيد القضية الحساسة بالفعل بين الديمقراطيين والجمهوريين في الولايات المتحدة، وفقا لوكالة سبوتنيك.



وقال: "أعتقد أنه عندما يقول نتنياهو أشياء من هذا القبيل، فإن ذلك لا يساعد في كسب أصوات الأشخاص المتشككين بشأن مستقبل الدولة الفلسطينية.. هذا التصريح ليس مفيدًا".



وبحسب القناة، فإن الأعضاء التقدميين في مجلس الشيوخ الأمريكي، الذين انتقدوا بالفعل النشاط العسكري الإسرائيلي في غزة، والذي استشهد فيه الآلاف من سكان القطاع، تساءلوا علنًا عما إذا كان يتعين على الولايات المتحدة أن تستمر في إرسال المساعدات العسكرية إلى إسرائيل.



وأمس الخميس، قالت صحيفة أمريكية، إن عددًا من الدول العربية تعمل، بالتعاون مع الإدارة الأمريكية ودول أوروبية مختلفة، على خطة "اليوم التالي" للحرب في غزة.



وبموجب بنود الخطة الناشئة، والتي من المتوقع أن يتم تقديمها في الأسابيع المقبلة، سيتم إعلان وقف كامل لإطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، وإطلاق سراح جميع الرهائن المحتجزين في غزة، وتوافق إسرائيل على "التزامات لا رجعة فيها لعملية إقامة الدولة الفلسطينية".



بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تتضمن الخطة أيضًا التطبيع بين إسرائيل والسعودية، بعد توقف المبادرة السابقة مع اندلاع الحرب.