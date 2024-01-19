ارتفع مؤشر "كيه.إس.إي-100" القياسي، بواقع 1%، متجها نحو تحقيق أول ارتفاع منذ ستة أيام.

وكانت التوترات قد تصاعدت في المنطقة هذا الأسبوع، بعد ضربات انتقامية من قبل باكستان وإيران، على ما وصفته الدولتان بأنها "مخابئ للمسلحين"، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الجمعة.

وذكر بلال خان، رئيس قسم المبيعات الدولية في شركة الخدمات المالية "عارف حبيب" في كراتشي أنه في أعقاب تبادل الضربات الصاروخية بين إيران وباكستان ، يبدو أن الأحداث تتجه نحو خفض التصعيد، والذي سيكون إيجابيا للسوق.

وكانت تقارير إيرانية قد كشفت أمس الخميس عن استخدام ثلاث طائرات مسيرة في هجوم باكستاني على مناطق سكنية في إيران.

وذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا) أن 10 مواطنين باكستانيين لقوا حتفهم ولحق الدمار بأربعة مبان.

وأعلنت وزارة الشؤون الخارجية الباكستانية صباح أمس الخميس عن تنفيذ ضربات عسكرية ضد جماعات مسلحة مناهضة لإسلام أباد داخل إيران، غداة تنفيذ طهران ضربات داخل باكستان.

وقالت الوزارة في بيان: "نفذت باكستان هذا الصباح سلسلة من الضربات العسكرية الدقيقة عالية التنسيق والموجهة على وجه التحديد ضد مخابئ الإرهابيين في محافظة سيستان وبلوشستان الإيرانية"، وفقا لقناة "جيو نيوز".

وأكدت الاستخبارات الباكستانية أيضا في بيان استخدام طائرات مسيرة وصواريخ في الضربة العسكرية وذكرت أنها استهدفت جماعتي جيش تحرير بلوشيستان وجبهة تحرير بلوشيستان.