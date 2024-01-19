تقرير: مشرعون أمريكيون يزورون تايوان في غضون بضعة أسابيع

من المقرر أن يتوجه العديد من المشرعين الأمريكيين إلى تايوان، في الاسابيع المقبلة لإظهار دعمهم للرئيس المنتخب، ويليام لاي.

ونقلت صحيفة "فاينانشيال تايمز" أمس الخميس بالتوقيت المحلي عن مصادر مطلعة على الخطط قولها إن النائب الأمريكي آمي بيرا، العضو الديمقراطي البارز في اللجنة الفرعية لمجلس النواب الأمريكي المعنية بمنطقة المحيطين الهندي والهادئ، سيزور تايوان الأسبوع المقبل.

وسينضم إليه رئيسان مشاركان آخران لما تعرف بـ"كتلة تايوان في الكونجرس" الأمريكي، وهما النائبان الجمهوريان، أندي بار ومايو دياز-بالارت.

ومن المتوقع أن يتوجه النائب الأمريكي، مايك جالاجير، الذي يرأس اللجنة المختارة بمجلس النواب الأمريكي حول التنافس الاستراتيجي بين أمريكا والحزب الشيوعي الصيني، إلى تايوان، بعد الوفد الأول.

وسيلتقي الوفد الأسبوع المقبل مع لاي، وليس المرشحين الخاسرين، حسب الصحيفة نقلا عن مصدر مطلع.

وكان رئيس تايوان المنتخب، الذي ينتمى للحزب الديمقراطي التقدمي قد فاز، في الانتخابات الرئاسية يوم السبت الماضي بعد حصوله على 2ر40%. وسوف يتم تنصيبه في 20 مايو المقبل.

يشار إلى أن زيارات المسؤولين الأجانب لتايوان تثير غضب الصين بوصفها تعديا على سيادتها، نظرا لأنها تعتبر الجزيرة جزءا لايتجزأ من أراضيها ويتعين إعادتها سلما أو بالقوة إذا دعت الضرورة إلى ذلك.

وفي شهر أغسطس عام، 2022أثارت زيارة قامت بها رئيسة مجلس النواب الأمريكي إنذاك لتايوان توترا شديدا في العلاقات الأمريكية الصينية.