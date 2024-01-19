وفد من حماس يجري مشاورات مع نائب وزير الخارجية الروسي في موسكو

أجرى وفد من حركة حماس الفلسطينية برئاسة نائب رئيس المكتب السياسي للحركة، موسى أبو مرزوق، اليوم الجمعة، مشاورات مع نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوجدانوف، في موسكو، وبحث الطرفان سبل وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وجاء في بيان لحركة حماس: "التقى وفد من حركة (حماس) برئاسة رئيس دائرة العلاقات الدولية في الحركة موسى أبو مرزوق، مع المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وأفريقيا نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوجدانوف، في مقر وزارة الخارجية الروسية في موسكو بعد ظهر اليوم الجمعة"، وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية.

وأضاف البيان، "أجرى الطرفان مشاورات سياسية وناقشا سبل وقف إطلاق النار في قطاع غزة".

وذكر البيان، أن وفد حماس، خلال اللقاء، أشار إلى أن جرائم إسرائيل تشكل تهديداً للأمن الدولي، كما أوضح موقف الحركة من صفقة محتملة لتبادل الرهائن المحتجزين في قطاع غزة.

وتعد هذه الزيارة الثانية لأبو مرزوق إلى موسكو، بعد التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية، فجر السبت 7 أكتوبر الماضي.