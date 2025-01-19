قيادي بحماس: الوسطاء أبلغوا الحركة بأن إسرائيل ستصدر بيانا لتأكيد الالتزام بوقف النار

قال قيادي كبير في حركة حماس، اليوم الأحد، إنه جرى إبلاغ الوسطاء رسميًا بقائمة الأسيرات المجندات الثلاث المقرر الإفراج عنهم ضمن الدفعة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وأضاف في تصريحات لقناة «الشرق» الإخبارية، أن «الوسطاء أبلغوا الحركة بأن إسرائيل ستصدر بياناً لتأكيد الالتزام بوقف النار».

وأعلنت حركة المقاومة الفلسطينية «حماس»، عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، تسليم أسماء الأسيرات الثلاثة اللاتي سيتم الإفراج عنهن إلى الوسطاء، قبل قليل.

وفي وقت سابق، نشر أبو عبيدة، المتحدث باسم «كتائب القسام»، الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية حماس، أسماء الأسرى الإسرائيليين المرتقب الإفراج عنهم في اليوم الأول لاتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وكتب في تدوينة عبر قناته الرسمية بتطبيق «تليجرام»: «في إطار صفقة طوفان الأقصى لتبادل الأسرى، قررت كتائب القسام الإفراج اليوم الأحد الموافق 19-1-2025م عن الأسرى التالية أسماؤهم: رومي جونين (24 عاماً)، إميلي دماري (28 عاماً)، دورون شطنبر خير (31 عاماً)».

ورغم الاتفاق على دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ الساعة 8:30 صباحا، إلا أن سلطات الاحتلال أعلنت أنه لن يتم تفعيله، حتى يتم تسليم قائمة الأسيرات المقرر إطلاق سراحهن.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن وقف إطلاق النار في غزة لن يبدأ حتى تتسلم إسرائيل قائمة بأسماء الرهائن الذين من المقرر الإفراج عنهم من جانب حركة حماس.