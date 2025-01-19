وزير التموين: عودة «الجمعية» بشكل يليق بالمواطن بالشراكة مع القطاع الخاص

كشف شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن تخطيط الوزارة للتعاون مع القطاع الخاص لتطوير المجمعات الاستهلاكية، وإعادة إحياء «الجمعية» الشهيرة بالمسمى القديم.

وقال خلال لقاء لبرنامج «كلمة أخيرة» المذاع عبر شاشة «ON E»: «نفكر في التعاون مع القطاع الخاص لتطوير المجمعات الاستهلاكية، والتي عددها 1060 منفذا؛ لنعيد الجمعية الشهيرة، ونرجع الاسم القديم، وستحمل جميعها اسم الجمعية في كل منطقة، ونصمم لها شكلا يليق بالمواطن».

وأوضح أن تجربة عام 2018 لم تكن ذات تحرك استراتيجي جيد، لافتا إلى اختيار المستثمر للأماكن المميزة فقط التي تخدم شبكة فروعه وانتشاره، دون أن يحصل على كل الجمعيات.

وتابع: «اليوم بنرجع العلامة بشكل كامل تحت المسمى القديم الجمعية»، مؤكدا أن دور البدالين التموينيين سيتعاظم، سواء تم التحول إلى الدعم النقدي أو الاستمرار في الدعم العيني؛ لتقديم السلع بأسعار متميزة.

وأشار إلى أن «30 ألف بدال تمويني و8600 منفذ من مشروع جمعيتي سيارات الشباب؛ سيكونوا جميعا تحت اسم واحد (الجمعية)، والتي ستضمن توفير كل المنتجات المصرية بأسعار أرخص من السوق».