ألمانيا تدعو لقيام دولة فلسطينية تعيش بسلام مع إسرائيل

دعا المستشار الألماني أولاف شولتس، إلى العمل لقيام دولة فلسطينية تعيش بسلام مع إسرائيل، بعيد دخول اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيّز التنفيذ.

وجاء في منشور للمستشار الألماني على منصة إكس: «يتعيّن علينا أن نغتنم هذا الزخم للالتزام بالعمل لقيام دولة فلسطينية قادرة على أن تعيش بسلام جنبا إلى جنب مع إسرائيل»، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.

وأضاف: «أخيرا، صمتت الأسلحة. أخيرا، سيتم الإفراج عن (المحتجزين) الإسرائيليين.. لكن الآن، يجب أن تدخل غزة مساعدات إنسانية أكبر».

ولفت شولتس إلى أن المدنيين الفلسطينيين عانوا بشكل هائل في غزة خلال النزاع المسلّح، وعقب: «نحن معنيون أيضا بمصيرهم».

وتسلّم جيش الاحتلال ثلاث أسيرات من الصليب الأحمر في قطاع غزة الأحد في اليوم الأول من دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس حيز التنفيذ، والذي شهد عودة كثيفة للفلسطينيين إلى منازلهم المدمرة جراء حرب متواصلة منذ أكثر من 15 شهرا.