كينيا ترسل 217 فرد شرطة إضافي إلى هايتي لمكافحة العصابات

أرسلت كينيا 217 فرد شرطة إضافي إلى هايتي في إطار قوة متعددة الجنسيات لمكافحة عنف العصابات الذي يعصف بالبلد الكاريبي، حسبما ذكر وزير الداخلية الكيني يوم السبت.

ووفقا للوزير كيبتشومبا موركومن فقد غادر أفراد الشرطة كينيا يوم الجمعة.

وقال موركومن:"لقد أحرزت المهمة التي تقودها كينيا تقدما كبيرا في تقليص عنف العصابات، مما أكسبها إشادة عالمية".

وأضاف أن "التزام كينيا بهذه المهمة التاريخية لا يتزعزع".

وكانت كينيا قد أرسلت في البداية قوات إلى هايتي في يونيو، ليصل إجمالي العدد الآن إلى أكثر من 600 فرد شرطة. وقد تعهد رئيس كينيا، وليام روتو، بإرسال ألف جندي كجزء من القوة المدعومة من الأمم المتحدة في هايتي.

وخلف عنف العصابات أكثر من 700 ألف مشرد هايتي خلال السنوات الأخيرة، حيث تجمع العديد منهم في ملاجئ مؤقتة بعد أن دمر المسلحون منازلهم.

ووفقا للأمم المتحدة، فقد تم الإبلاغ عن مقتل أكثر من 5600 شخص في هايتي العام الماضي، بزيادة أكثر من 20% مقارنة بالعام 2023.

وأضافت الأمم المتحدة أن أكثر من 2200 شخص أصيبوا بجروح، فضلا عن خطف أكثر من 1500 شخص.