هل الـ 50 جنيها للبطاقة التموينية تكفي المواطن اليوم؟ وزير التموين يجيب

رد شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، على تساؤل الإعلامية لميس الحديدي «هل الـ 50 جنيها المخصصة للفرد على البطاقة التموينية تكفي المواطن اليوم في ظل التضخم الحالي؟ وهل هناك دراسة لرفعها؟ خاصة أنها لا تكفي أي شيء».

وقال خلال لقاء لبرنامج «كلمة أخيرة» المذاع عبر شاشة «ON E»: «الـ 50 جنيه كانت في وقت معين تكفيه، ولسه لغاية الآن كيس السكر والزيت يُحسب بالسعر القديم»، مضيفا أن جزءا من الدعم في شكله الحالي هو دعم نقدي مشروط بسلعة معينة.

وأوضح أن الوزارة تجري دراسة شاملة لمنظومة الدعم بأكملها، تشمل الفاتورة والمستحقين، مشددا أن كل ذلك «سيتم النظر إليها بشكل مختلف».

ولفت إلى استفادة 61 مليون مواطن من بطاقات الدعم السلعي بنحو 24 مليون بطاقة للأسرة؛ منوها أن هناك 69 مليون مواطن يحصلون على الدعم السلعي ودعم الخبز.

وأكد أن عمليات الحذف من التموين تشهد حذف غير المستحقين، لا سيما وأن منظومة الدعم تشهد دخول وخروج مستفيدين، معقبا :«منظومة الدعم لازم يكون فيها ناس تدخل وناس بتخرج».

وأشار إلى إجراء الوزارة إعادة هيكلة شاملة لمنظومة الدعم لضمان وصوله إلى مستحقيه، من خلال عملية قياس دقيقة تشمل قياس الفقر وعدد المواطنين والمستحقين للدعم، بالاعتماد على التكنولوجيا ووضع معايير واضحة تمكن المواطن من معرفة أسباب دخوله أو خروجه من منظومة الدعم.