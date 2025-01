الأونروا: لدينا 4 آلاف شاحنة محملة بالمساعدات جاهزة لدخول غزة

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، إنها تمتلك 4 آلاف شاحنة محملة بالمساعدات جاهزة لدخول قطاع غزة، نصفها يحمل الغذاء والدقيق.

UNRWA has 4,000 truckloads of aid ready to enter #Gaza — half of them carry food and flour.



Attacks on aid convoys in the Gaza Strip could decline as humanitarian relief comes in following a #ceasefire, says @‌UNLazzarini.https://t.co/yRt1NxWuXS