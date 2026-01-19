غدا إعادة امتحان البرمجة لطلاب الصف الأول الثانوي

تعيد وزارة التربية والتعليم غدا امتحان البرمجة لطلاب الصف الأول الثانوي، الذين فشلوا في الدخول علي منصة الامتحان في المرة الأولى.

أعلنت الإدارة المركزية للتعليم العام بالوزارة أن إعادة امتحان البرمجة والذكاء الاصطناعي جاء بعد رصد مشكلات تقنية أثرت على سير الامتحان خلال الفترة الماضية.

وأكدت الإدارة، في فيديو توضيحي عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن قرار إعادة الامتحان يأتي حرصا على مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، وضمانًا لتقييم عادل لمستوياتهم، بعد الأعطال الفنية التي واجهت بعض المدارس أثناء أداء الامتحان الإلكتروني.

وأوضحت أن إعادة الامتحان ستتم وفق ضوابط محددة، مع التأكيد على معالجة جميع المشكلات التقنية التي ظهرت سابقً، التزام المدارس بتنفيذ التعليمات المنظمة لعملية الامتحان، توفير الدعم الفني اللازم لضمان سير الامتحان بشكل منتظم دون معوقات.

وشددت الإدارة المركزية للتعليم العام على أن الوزارة تتابع تنفيذ إعادة الامتحان ميدانيًا، وتعمل على تلافي أي سلبيات تقنية مستقبلًا، بما يحقق العدالة والشفافية في تقييم الطلاب.

وأعلنت الوزارة الانتهاء من حصر الطلاب الذين يحق لهم إعادة الامتحان، وذلك بعد ربط الإدارة العامة للإحصاء بالوزارة أكواد الطلاب الواردة من المكتب الياباني بأسماء الطلاب والمحافظات والإدارات التعليمية، تمهيدًا لتحديد المستحقين لإعادة الاختبار.

وأكدت الوزارة أنه جرى إرسال الكشوف النهائية إلى المدارس، على أن يتولى مسؤولو الإحصاء تسليمها لمديري المدارس، لاتخاذ الإجراءات اللازمة وتجهيز لجان الامتحان الخاصة بالطلاب المقرر لهم إعادة الاختبار.

وشددت الوزارة على أن لكل مدرسة الحق في الدخول على استمارة الطالب إلكترونيا، وطباعة كشوف الطلاب المقرر لهم إعادة الامتحان، وإبلاغهم بالمواعيد المحددة، مع الالتزام الكامل بكافة الاستعدادات التنظيمية والإدارية اللازمة لعقد اللجان.